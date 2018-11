Vater war in Sorge und suchte Sohne bereits

"Der Junge musste von den Beamten beim Stehen gestützt werden und war nicht in der Lage selber zu laufen", heißt es weiter in der Mitteilung der Bundespolizei. "Er wurde in Schutzgewahrsam genommen und später von seinem Vater am Bundespolizeirevier München-Ost abgeholt." Der Vater habe sich bereits Sorgen gemacht und seinen Sohn gesucht.