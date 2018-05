Die Bahn geht derzeit in die Akquise-Offensive. Einige der etwa 600 S-Bahn-Lokführer, die im MVV-Netz unterwegs sind, gehen demnächst in Rente. 65 Stellen will die Bahn über die offenen Bewerbungsrunden besetzen. "Grundsätzlich können alle kommen, die eine abgeschlossene Berufsausbildung haben – gerne auch Quereinsteiger. Wichtig sind eine technische Affinität und Gefühl für den Umgang mit Menschen", sagt eine Sprecherin.