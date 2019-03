Fluchtlicht, Derby – Fußballherz, was willst du mehr? "Wenn das Flutlicht angeht im Grünwalder Stadion, ist es immer ein besonderes Flair. Eine tolle Atmosphäre!", schwärmte Trainer Daniel Bierofka am Montag. Und weiter: "Danach ist ja auch Champions League, also hat das schon ein bisschen was davon – Mini-Champions-League auf Giesings Höhen."