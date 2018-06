Ryan Murphy überrascht die Fans "American Horror Story": Crossover-Staffel kommt früher als erwartet

Ein Wiedersehen und ein Neuzugang

Ein Wiedersehen mit alten Bekannten soll es laut Murphy in Staffel acht auch geben. Jessica Lange (69), die in den ersten vier Staffeln der Horror-Anthologie mitspielte, feiert ihr Comeback. Tatkräftige Unterstützung soll sie dabei angeblich von Joan Collins (85) erhalten, dem Neuzugang der Serie. Über eine weitere Star-Besetzung kann derweil allerdings nur spekuliert werden: Kehrt Popsängerin Lady Gaga (32, "Bad Romance") etwa auch wieder zurück ans Set? Dies wollte der Showrunner bislang noch nicht verraten. Gaga spielte sowohl in der Staffel "Hotel" als auch in "Roanoke" mit.