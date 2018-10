Verfahren wegen fahrlässiger Tötung

Das bestätigte Staatsanwältin Anne Leiding der AZ. Ein 86-Jährige hatte am 14. Oktober 2016 Gas und Bremse verwechselt und war mit seiner Mercedes E-Klasse ungebremst in das Auto der Justizfachangestellten, einen Ford Fiesta, gerast. Sie hatte mit ihrem Auto am Stauende vor einer roten Ampel gestanden.