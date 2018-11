Lesen Sie auch: Deutsches Torhütertief - Bayern-Legende kritisiert Neuer

Wie sehr hat Sie das WM-Debakel der deutschen Elf überrascht?

Davon war ich wie jeder geschockt. Vielleicht findet dort jetzt ein Generationswechsel statt. Aber ich weiß, dass die Mannschaft trotzdem eine sehr hohe Qualität hat und weiterhin zu den besten Teams der Welt gehört. Das werden sie auch bald wieder zeigen.

Sind Sie davon ausgegangen, nach der verpassten WM wieder nominiert zu werden?

Klar war das für mich nicht, weil die Jungs in dieser Zusammenstellung ja eine sehr gute WM gespielt haben und alles gepasst hat. Beim ersten Länderspiel nach dem Turnier habe ich deshalb ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass ich dabei bin. Umso mehr habe ich mich über die Einladung gefreut und bin hingefahren. Auf einmal habe ich gespielt und wir waren relativ erfolgreich in den letzten Partien.

Neustädter erwartet junge DFB-Elf

Beim 2:0 gegen die Türkei erzielten Sie zuletzt einen wichtigen Treffer und meldeten sich damit endgültig zurück, oder?

So drin in der Mannschaft wie jetzt war ich noch nie. Ich freue mich, dass ich auch bei den Jungs Anerkennung genieße. Der Umgang ist jetzt ein ganz anderer. Ich fühle mich pudelwohl, nicht so wie am Anfang meiner Nationalmannschaftskarriere in Russland.

Die deutsche Mannschaft ist gerade im Umbruch. Was für einen Gegner erwarten Sie?

Es werden sicher viele junge Spieler spielen. Aber jeder, der bei der deutschen Nationalmannschaft dabei ist, hat hohe Qualität und gerade die jungen Spieler wollen sich beweisen, ihrem Trainer zeigen, dass er in den nächsten Monaten, vielleicht Jahren auf sie bauen kann. Wir werden auf eine Mannschaft treffen, die es allen zeigen will, gerade nach den vergangenen Auftritten. Es wird ein sehr interessantes Spiel, auch für uns, um zu sehen, wo wir aktuell wirklich stehen.

Ist die EM 2020 nun Ihr nächstes großes Ziel?

Das ist noch weit weg. Ich versuche, weiterhin meine Leistung zu bringen. Aber natürlich ist die Euro ein Traum, gerade jetzt, wo ich die WM so knapp verpasst habe.