München - Ein Discounter, der billigsten Sorte ist auf dem Weg nach Deutschland. Wie die Lebensmittelzeitung berichtet, eröffnet der Billiganbieter mit dem Namen "Mere" seine erste Filiale in Leipzig, im Einkaufszentrum "Treff Portiz". Dabei handelt es sich um ein russisches Unternehmen, das bislang nur in Osteuropa vertreten ist. Knapp 800 Filialen gibt es bereits in Russland, mittlerweile gibt es auch Einkaufsmärkte in Rumänien, Aserbaidschan und Polen. Und auch für Deutschland hat das Unternehmen große Pläne. Das Unternehmen sucht etwa 100 neue Standorte, vor allem im Norden und Osten der Bundesrepublik.