Heynckes erklärte: "Ich denke, dass er voreilig emotional reagiert hat. Ich hätte es lieber anders gesehen, aber es ist seine persönliche Entscheidung, und die muss man respektieren." Bundestrainer Löw hatte den 30-Jährigen am Mittwoch überraschend nicht in seinen WM-Kader für die Fußball-WM 2018 in Russland berufen.