Dann kamen Präsident Uli Hoeneß, der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic vor die Mikrofone - und keiner wusste in diesem Moment so recht, weshalb. Außer wohl Kovac. Seine letzten Worte würden so zumindest mehr Sinn ergeben, meint der Journalist John Stanley Hunter.