Runder Geburtstag Dave Grohl: Der netteste Rockstar der Welt wird 50 Jahre alt

Vom Schlagzeuger zum Frontmann

Schon während seiner Zeit bei Nirvana will Grohl seine eigenen Songs schreiben. Unter dem Pseudonym "Late!" nimmt er die Kassette "Pocketwatch" auf, auf der er alle Instrumente selbst eingespielt hat. Nach dem Tod von Cobain beschließt Grohl, eigene Songs aufzunehmen. Als alles fertig ist, will er aber doch lieber eine Band gründen - die Geburtsstunde der Foo Fighters. Im Juli 1995 erscheint ihr selbstbetiteltes Debüt.

Doch der nette, sympathische Grohl kann auch anders. Das muss William Goldsmith (46), erster Drummer der Foo Fighters, am eignen Leib erfahren. Nachdem Goldsmith seine Drum-Parts für das zweite Album "The Colour and the Shape" eingespielt hat, schickt ihn Grohl nach Hause. In Goldsmiths Abwesenheit nimmt Grohl alle Parts komplett neu auf - ohne ihm ein Wort zu sagen. Bis heute kommt Goldsmith darüber nicht hinweg. In einem Interview mit der britischen Boulevard-Zeitung "Daily Mail" geht er sogar so weit, Grohl mit einem "Schulhof-Tyrannen" zu vergleichen.

Den Ruf eines - zumindest musikalischen - Despoten ist er bis heute nicht so richtig losgeworden. Doch Grohl scheint mit dem Alter etwas entspannter geworden zu sein und wird nicht müde zu betonen, dass die Foo Fighters eine demokratische Band ist und jeder seinen Beitrag leistet. Das meiste Material schreibt er aber weiterhin im Alleingang.

Keine Grenzen

Der kreative Output von Dave Grohl ist auch abseits der Foo Fighters beachtlich. Immer wieder ist er auf Alben befreundeter Bands zu hören. Vorrübergehend ist er auch Mitglied von Queens of the Stone Age, mit denen er "Songs for the Deaf" aufnimmt. Mit seinem Probot-Projekt versammelt er kurz mal die gesamte Metal- und Rock-Prominenz um sich und auch für die Nine Inch Nails ist er kurz im Einsatz.

Als Schlagzeuger ist Grohl zusammen mit Josh Homme (45) von Queens of the Stone Age und John Paul Jones (73) von Led Zeppelin in dem Nebenprojekt Them Crooked Vultures tätig. Für Hollywood-Schauspielerin Juliette Lewis (45) spielt er auf dem Album "Four on the Floor" von Juliette and the Licks zudem auf einigen Songs Schlagzeug. Und das ist nur ein kleiner Auszug aus dem Schaffen des Dave Grohl. Wegen seines markanten Spiels wird er 2016 vom Rolling Stone auf Rang 27 der 100 besten Schlagzeuger aller Zeiten gelistet.

Weiter, immer weiter

Grohl hat im Grunde alles erreicht. Er hat mit Nirvana Musik-Geschichte geschrieben. Mit den Foo Fighters ganze zwölf Grammys gewonnen, im Jahr 2008 vor 86.000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion gespielt, Millionen von Platten verkauft und die Headliner-Slots auf den Festivals weltweit sind ihnen sicher.

Dennoch: Grohl, der seit 2003 verheiratet ist und drei Kinder hat, macht weiter. Und ein Ende ist nicht in Sicht, wie er "Gitarre & Bass" verraten hat: "Ich hatte immer das Gefühl, dass noch Leben in dieser Band steckt, sie immer noch tolle Songs hervorbringt und live eine echte Macht ist. Insofern: Warum sollten wir aufhören und uns von etwas so Wunderbarem trennen?"