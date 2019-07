Das Auge der neuen Pasinger Quartiers-Bewohner soll einmal Halt finden an prägnanten, asymmetrischen Erkern an Haus-Fassaden, auch an den großen Balkonen und den schicken karminroten Rollos an den Fenstern, die farblich mit den roten Biberschwanz-Dachziegeln der historischen Kuvertfabrik harmonieren. Architekt Fabian Albrecht vom Büro Allmann Sattler Wappner will sich ausdrücklich gegen Ödnis in neuen Stadt-Quartieren stemmen.