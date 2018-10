München - Jedes Jahr im Oktober werden die rund 190 betreuten Brunnen in München für den Winter vorbereitet. Mitarbeiter des Baureferats legen die Brunnen dann still und decken sie ab. Ausgenommen davon sind die Brunnen am Viktualienmarkt, der Fischbrunnen am Marineplatz sowie das Brunnen-Buberl am Stachus.