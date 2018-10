Ihre Beute ist allerdings nur gering. Sie verschwanden mit einigen Hundert Euro. Enormen Sachschaden haben Gauner bei einem Einbruch in das Heilpädagogische Centrum in der Hirschplanallee in Oberschleißheim verursacht. Sie hebelten zunächst ein Fenster auf und durchsuchten die Büros und Räume. Dabei verursachten sie einen Gebäudeschaden von rund 10.000 Euro. In einigen der Büros fanden die Täter Geld. Zudem stießen sie auf einen Tresor, den sie leerräumten. Die Beute beläuft sich allerdings lediglich auf rund 1.000 Euro. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter der Telefonnummer 089/ 29 100. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, können sich melden.