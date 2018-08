"Hoeneß schließt über 200 Millionen aus"

"Ich finde es positiv, dass ein Klub in Deutschland bereit ist, so viel Geld auszugeben. Wir müssen Stars in die Bundesliga holen", sagte er im Rahmen des Tests gegen Manchester United (1:0) bei "RTL". Und die Bayern? Zuletzt waren sich die Bosse von der Säbener Straße vermeintlich uneins, ob es auch mal in den dreistelligen Bereich gehen soll.