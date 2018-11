"Anfang 2016 sprachen einige große Klubs mit einer amerikanischen Firma über einen eigenen Wettbewerb in Europa und Amerika", erzählte der Uefa-Funktionär dem "Kicker" weiter: "Worum es mir geht: Nicht der FC Bayern war führend, sondern Real Madrid und an zweiter Stelle Juventus. Sie sagten der Uefa: 'Wir können so viel verdienen, dass wir das machen - es sei denn, die Champions League wird für uns interessanter.' Es sollte um 250 Millionen pro Verein gehen."