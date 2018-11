Rummenigge äußert sich Oldies beim FC Bayern: Was wird aus Robben und Ribéry?

Rummenigge: Kein neuer Vertrag aus Dankbarkeit

In dieser Saison agierten die Oldies bislang aber selten überzeugend. Robben war in 15 Partien an sieben Toren direkt beteiligt (fünf Treffer, zwei Vorlagen), Ribéry nur an zwei Toren (ein Treffer, ein Assist). Haben die Bayern zu lange an ihnen festgehalten? Rummenigge widerspricht energisch. "Man darf nicht vergessen, dass wir im April dieses Jahres gegen Real Madrid gespielt haben. Franck Ribéry hat im Halbfinale in Madrid weltklasse gespielt. Wir hatten Real am Rande einer Niederlage, die spanischen Fans haben gezittert", sagte er: "Ich habe mich am Dienstag wahnsinnig für Arjen und Franck gefreut. Arjen hat zwei Tore geschossen, auch Franck hat gut gespielt. Ich fand die Diskussion, die über die beiden geführt wurde, nicht fair, manchmal sogar ein bisschen polemisch."