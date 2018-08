München - Leon Goretzka und Serge Gnabry - an mehr neue Gesichter muss man sich beim FC Bayern in dieser Saison nicht gewöhnen. Ändern wird sich daran zumindest vorerst nichts, wie Präsident Uli Hoeneß einen Tag nach dem mühsamen 1:0 in Drochtersen bei "Wontorra - Der Fußballtalk" in Sky Sport News HD erzählte. Demnach seien die Münchner mit ihrem Kader für die anstehende Saison zufrieden. "Wenn man das Gefühl hat, dass man auf bestimmten Positionen optimal besetzt ist - dann muss man doch nicht kaufen nur damit man kauft", sagte der 66-Jährige.