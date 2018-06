Der damals noch 95-jährige Emile kämpfte in der Schweiz 18 Monate mit seiner Krankheit. In dieser Zeit verlor er sein Notizbuch mit Adresse und Telefonnummer seiner Frau Krajai. Er konnte sich lediglich an seine alte Adresse in Koh Phangan erinnern. Die Polizei konnte bei der Überprüfung der Adresse leider niemanden antreffen.