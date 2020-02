Rührender Appell Australian Open: Novak Djokovic siegt und erinnert an Kobe Bryant

Der serbische Tennisspieler Novak Djokovic (32) hat seinen 17. Grand-Slam-Titel gewonnen. Zum achten Mal konnte er in Melbourne den Siegerpokal der Australian Open in die Luft stemmen und löste damit Rafael Nadal (33) als Nummer eins der Weltrangliste ab. Bei der Siegerehrung hat er auf rührende Weise an die verstorbene Basketball-Legende Kobe Bryant (1978-2020) erinnert.