Getrennte Statements von den Trumps

US-Präsident Trump veröffentlichte auf Twitter ein Statement, in dem es heißt, dass er und seine Frau Melania wie die ganze Nation das Leben von Barbara Bush würdigten. Die ehemalige First Lady sei "eine Fürsprecherin der amerikanischen Familie" gewesen. In einer eigenen Erklärung von Melania Trump (47) ist zu lesen, dass Barbara Bush während ihres ganzen Lebens "die Familie und das Land über alles gestellt" habe. "Sie war eine starke Frau und wir werden uns immer an ihre wichtigsten Rollen als Ehefrau, Mutter und First Lady der Vereinigten Staaten erinnern. Mein tief empfundenes Beileid und meine Gebete gelten der Familie Bush."