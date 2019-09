Angesprochen auf die Aussagen seines DFB-Kollegen reagierte dann wiederum Neuer am Rande des Bundesliga-Topspiels in Leipzig (1:1) verärgert: "Ich habe das natürlich mitbekommen. Grundsätzlich denke ich, wir sind eine Mannschaft und sollten auch alles dafür tun, um so aufzutreten."