Rückzug vom CSU-Vorsitz Seehofer: Sein Rücktritt – ein Fortschritt?

Mit der schriftlichen Erklärung, die Seehofer von der Parteizentrale verschicken lässt, ist nun klar: Es wird diesmal, zumindest was den CSU-Vorsitz angeht, keinen Rücktritt vom Rücktritt geben. Manch einer aus dem Vorstand hatte in den vergangenen Tagen ja noch warnend an den Sommer erinnert, als Seehofer erst seinen Rücktritt auch als Bundesinnenminister ankündigte – und am Ende beide Ämter behielt. Diesmal aber kann Seehofer nicht hinter seine Ankündigung – intern ausgesprochen am vergangenen Sonntag, öffentlich am Montag – zurück.