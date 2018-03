Rückblick Werkstoff Holz dominierte Baumesse in Göttingen

Das konnte man auch auf der Baumesse Göttingen beobachten, wo sich alles um Themen wie Bauen, Wohnen, Renovieren und Energiesparen drehte. Die erst 2016 erstmals veranstaltete Messe fand in diesem Jahr vom 16. bis zum 19. Februar in der Lokhalle statt. Die dritte Auflage zog 14.763 Besucher an, die sich über die neusten Wohntrends informierten.