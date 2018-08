Rückblick auf Leben und Karriere Justin Timberlake: Im Oktober kommt sein erstes Buch

Die Talentvergabe ist zuweilen arg unfair: Singen kann Justin Timberlake (37, "In Time - Deine Zeit läuft ab"), schauspielern auch - und in wenigen Wochen geht er auch noch unter die Buchautoren. Das gab das charismatische Multitalent nun auf seinem offiziellen Instagram-Account bekannt und lieferte dabei auch gleich noch einen Blick auf das Cover seines Erstlingswerks "Hindsight & All the Things I Can't See in Front of Me".