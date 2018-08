Im Video: In dieser Idylle bereitet sich der FC Bayern vor

Hoeneß holte dann doch noch aus, zu eben jenen emotional pathetischen Sätzen, die den Zuhörer zusammenzucken lassen: "Und Sie können sich sicher sein: Unter Niko Kovac wird bei uns wieder richtig gearbeitet." Er sprach es, als sei er noch immer der, der alles überblickt. Ohnehin soll Hoeneß' Einfluss auf die Entscheidung nicht so gering gewesen sein, wie er es umschreibt.

So wohnt der einstige Bundesligaspieler und -manager im benachbarten Bad Wiesssee, nur sieben Kiloemter vom Sportgelände im engen Tal vor dem Wallberg entfernt. Er geht regelmäßig ins Restaurant des Nobel-Hotels "Seehotel Überfahrt", wo die Bayern residieren - und soll dabei dem Vernehmen nach den Trip ins Voralpenland mitorganisiert haben.

Hasan Salihamidzic: "Wollen deutsche Tugenden"

Auch die "Back-to-the-roots-Mentalität" hat er seinen Angestellten und Verantwortlichen offenbar schon bestens eingebläut. "Wir haben dort sensationelle Möglichkeiten, wollen natürlich aber auch unseren Fans in Bayern nahe sein, uns zeigen, unseren Fans am Tegernsee die Trainingseinheiten zeigen", hatte Salihamidzic vor der Abreise an der Säbener Straße erklärt.

Und dann eine weitere Tendenz beschrieben: "Der FC Bayern hatte immer die Strategie, den Großteil der Nationalmannschaft zu stellen. Wir wollen Topspieler hier haben, aber natürlich wollen wir den Kern unserer Kabine und unserer Mannschaft deutsch haben. Wir wollen die deutschen Tugenden haben und den deutschen Fußball in der Welt repräsentieren."

Diese Ausrichtung passt ins malerische Idyll am Tegernsee, wo quasi an jeder Ecke das Bayerische schier greifbar ist. In diesen Tagen gibt es so keine Zweifel: Der FC Bayern besinnt sich wieder seiner Herkunft. Hoeneß schiebt aus dem Hintergrund an. Und alle rund um den Rekordmeister ziehen mit.

