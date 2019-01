Frischfleisch für den Bachelor - und die Zuschauer! Nachdem TV-Junggeselle Andrej Mangold drei Kandidatinnen in der ersten Folge rauswählte, schickt RTL eine neue Liebesanwärterin ins Rennen. Doch Nathalias Einzug in die Villa kommt bei den anderen Ladys natürlich gar nicht gut an.