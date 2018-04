Royalty vs. Reality Diese Frauen spotten über Kates After-Baby-Look

Ausgeschlafen, frisch frisiert und einfach nur blendend präsentierte sich Herzogin Catherine nur wenige Stunden nach der Geburt ihres dritten Kindes. Sie erscheint optisch fast so, als hätte sie sich eine Auszeit in einem Spa gegönnt. Es verwundert nicht, wenn Männer nach diesen Bildern zu ihren Frauen sagen, sie sollten sich an Catherine ein Beispiel nehmen. Aber ist die Herzogin von Cambridge eine Rund-Um-Wohlfühl-Gebärmaschine oder stellen sich andere Frauen einfach nur an wenn es ums Kinderkriegen geht? Oder liegt es vielleicht einfach nur am royalen Status mit all seinen Vorteilen?