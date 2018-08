Royale Gesangstimme Prinz Harry singt Sekunden-Ständchen und alle rasten aus

Zwei kleine Worte genügen Prinz Harry (33) schon, um einen gesamten Konzertsaal ausrasten zu lassen - zumindest, wenn er sie singt. Harry und seine Herzogin Meghan (37, "Suits") wohnten einer Wohltätigkeitsaufführung des Musicals "Hamilton" in London bei. Nach der Show betrat der Royal die Bühne und sang die Worte "You Say", ehe das Publikum in tosenden Jubel verfiel. Mehr traute sich Harry allerdings nicht zu, wie ein Video der Veranstaltung zeigt, das der Kensington Palast bei Twitter teilte. Zumindest sieht man darin, wie er sogleich nach dem Sekunden-Ständchen gegenüber den lachenden Darstellern des Musicals abwinkt.