Royal Wedding in Windsor Herzogin Meghan: Bei Eugenies Hochzeit setzt sie wieder auf Givenchy

Bei der royalen Hochzeit von Prinzessin Eugenie (28) und Jack Brooksbank (32) waren natürlich alle Augen auch auf Herzogin Meghan (37) gerichtet. Was würde die Ehefrau von Prinz Harry (34) tragen? Während ihre Schwägerin, Herzogin Kate (36), in einem Kleid von Alexander McQueen im kräftigen Beeren-Ton erschien, wählte die ehemalige "Suits"-Darstellerin eine dezentere Farbe. Ihr Outfit war in Marineblau gehalten. Das Kleid mit dem dazu passenden Mantel stammte von Givenchy. Es ist nicht das erste Mal, dass die Herzogin von Sussex auf das französische Label vertraut.