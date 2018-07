Royal-Fans sollten sich nicht sorgen Darum kommt die Queen nicht zur Taufe von Prinz Louis

Eine geschäftige Woche

Die Abwesenheit der beiden Royals sei wohl auf zwei Gründe zurückzuführen. Die Königin habe eine anstrengende Woche vor sich und will sich deshalb offenbar etwas schonen. Zum einen stehen Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag der Royal Air Force an, zum anderen soll US-Präsident Donald Trump (72) am Freitag nach Großbritannien kommen. Prinz Philip hingegen genieße derzeit seinen Ruhestand - weit weg von allen Verpflichtungen.