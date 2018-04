Royal-Experte packt aus Abgespeckt: So hat sich Prinz Harry für Meghan verändert

Weniger Partys, mehr Filmabende

Die US-Schauspielerin, die Prinz Harry am 19. Mai heiraten wird, veränderte schnell so einiges im Leben ihres zukünftigen Ehemannes, schreibt Nicholl weiter: Sie habe Nottingham Cottage "mit ihrem guten Geschmack verwandelt und der Junggesellenbude mit frischen Blumen, Bio-Kochbüchern und ihren Lieblingsduftkerzen Le Labo Santal 26 einen weiblichen Touch verliehen. Meghan, die sehr gut kochen konnte, bereitete oft extravagante Dinner für Harry zu, und sie blieben gerne zu Hause, genossen ihre köstlichen, selbstgekochten Mahlzeiten und schauten sich Filme oder Serien wie 'The Crown' an." In der Netflix-Serie geht es um das Leben von Elizabeth II. von ihrer Hochzeit 1947 bis in die Gegenwart. Gut möglich, dass Meghan selbst irgendwann in der Serie auftaucht.