Ribéry: Es gab ernsthafte Angebote aus China

Bereits in der Vorbereitung wussten die Routiniers Ribéry und Arjen Robben, deren Verträge erst kurz vor Ablauf der Vorsaison verlängert wurden, mit ihrem Trainingseifer und ihrer Fitness zu überzeugen. "Das hängt mit meiner Mentalität zusammen. Ich bin immer noch ehrgeizig und hungrig", erklärt der Franzose. "Ich habe mir nie gesagt: Ach, das ist mein letztes Jahr, ich habe alles gewonnen, ich lass das jetzt mal ruhiger angehen. Nein, meine größte Freude ist es, nach Hause zu kommen und zu wissen, dass ich alles gegeben habe. Wenn ich in einem Training nicht so gut bin, ärgert mich das heute immer noch. Ich lege alles rein, denn es könnte mein letztes Jahr sein. In meinem Alter weiß ich nicht, was noch so kommen wird", führt er weiter aus.