Routine für zarte und klare Haut Einfache Beauty-Tipps für die Wiesn 2018

Reinigung - Der Schmutz muss weg

Am besten fängt man mit der richtigen Pflege einen Abend vor dem Wiesn-Besuch an. Dabei ist das Reinigen der Haut sehr wichtig. Für trockene und ältere Haut empfiehlt sich eine cremige Waschlotion, die eine milde Wirkung hat und trotzdem den Schmutz auf dem Gesicht entfernt. Am besten sollte diese auch feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe, wie Glycerin oder Sheabutter, enthalten.