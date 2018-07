Für Autofahrer kommt es zu Einschränkungen

Während des gesamten Veranstaltungszeitraums kommt es zu Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt. Wichtige Ein- und Ausfahrtstraßen in die Münchner Innenstadt sind für den Verkehr zeitweise gesperrt. Die Initiative Radlhauptstadt München bittet insbesondere alle Autofahrer sowie Benutzer von Bus und Tram, sich rechtzeitig über örtliche Sperrungen zu informieren, von Fahrten im Bereich der Innenstadt abzusehen und am Veranstaltungstag in der Zeit von 20 bis 23 Uhr mit Beeinträchtigungen zu rechnen.