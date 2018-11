Rosins Restaurants, Die Bergretter, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, arte, Die Wege des Herrn, Dramaserie

Wenn Gott gut ist, warum gibt es dann so viel Böses in Welt? Die fundamentale Frage, die sich alle Christen stellen, beschäftigt auch die fromme Familie Krogh. Johannes (Lars Mikkelsen), der charismatische Patriarch der Familie, will unbedingt Bischof des Bistums Kopenhagen werden. Sein Leben nimmt jedoch eine unerwartete Wendung, mit der er nicht umgehen kann. Bald wird klar, dass Glaube und Zweifel näher beieinanderliegen als gedacht. Seine Dämonen übermannen ihn und er verliert die Kontrolle über alles, was ihm lieb ist.