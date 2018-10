Rosenheim - Wer kennt den Maßkrug-Werfer? Die Polizei sucht nach einer Schlägerei auf dem Herbstfest in Rosenheim am Freitag, 7. September, noch einen von mehreren Tätern. Er ist auf einem Video zu erkennen, das der Polizei zugespielt wurde. Er soll eine Frau (21) mit einem Maßkrug beworfen haben. Sie wich aus und so traf der Krug eine 18-Jährige am Kopf, die bis heute unter der schweren Verletzung leidet. Die Polizei bittet daher um Hinweise zu dem Mann unter Telefon: 08031 / 2002200.