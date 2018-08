PAG: Eingriff in Privatsphäre und Kotrolle nach äußeren Merkmalen

Was stört Sie denn am PAG?

Dass noch mehr in die Privatsphäre eingegriffen werden kann durch die Polizei, durch den Staat. In dem Gesetz stehen schwammige Formulierungen wie der Begriff "drohende Gefahr". Zwar ist es angeblich so, dass der Richter in den meisten Fällen die Entscheidung trifft, ob eingegriffen wird, aber das ist nicht zwingend vorgeschrieben. Außerdem entwirft die EU gerade neue Sicherheitsgesetze, denen die nationalen angeglichen werden müssen. Darauf hätte man warten können in Bayern.