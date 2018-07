München - Am Mittwoch startete die Bachelorette in die neue Runde. Die gebürtige Münchnerin Nadine Klein sucht in der TV-Sendung nun unter 20 Männern die große Liebe. In der ersten Folge ging es bereits rund, einige Kandidaten scheinen sehr von sich überzeugt zu sein oder halten sich jetzt schon für den Gewinner. Und das haben sie gegenüber den Fernsehzuschauern und sogar der hübschen 32-Jährige selbst durch den ein oder anderen Spruch durchaus deutlich gemacht. Hier die Top Ten der Peinlich-Aussagen aus Folge 1: