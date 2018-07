Rosamunde Pilcher, Hot oder Schrott,... TV-Tipps am Dienstag

21:45 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Wilde Pferde auf Hillesund, Romanze

Lena Sundquist (Susanne Gärtner) ist Köchin mit eigenem Restaurant in Stockholm. Dennoch nimmt sie eine Auszeit von der Großstadt und jobbt im idyllischen Hillesund als Kellnerin. Grund ist nicht nur, dass das Lokal wegen Machenschaften ihres Mannes Henner insolvent ist und Lena von ihm weg will. Ihre 14-jährige Tochter Vicky (Leonie Brill), die sich für Landwirtschaft interessiert, will auf dem Gutshof von Anna Magnusson ein Praktikum machen. Auch Lena findet schnell Anschluss - sie freut sich über das Angebot des Hufschmieds Lars Bergström (Robert Seeliger), ihren Wohnwagen auf seinem Grundstück am See aufzustellen.