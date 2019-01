Rosamunde Pilcher, Dancing on Ice, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, Arte, Apollo 13, Drama

Houston, USA 1970: US-Astronaut Jim Lovell (Tom Hanks) und seine Besatzung gehen an Bord der Rakete, die als mittlerweile drittes Raumschiff den Mond erreichen soll. Am 10. April hebt Apollo 13 an Bord vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ab. Am dritten Tag geschieht die Katastrophe: Ein Sauerstofftank explodiert, die Strom- und Luftversorgung der Raumkapsel bricht zusammen, die Kohlendioxid-Gase werden nicht mehr abgesaugt und vergiften die Männer an Bord. Außerdem ist die Heizung ausgefallen, der Kältetod droht. Fieberhaft arbeitet das Bodenteam der NASA in Houston unter Leitung von Gene Kranz (Ed Harris) daran, die Männer zurück auf die Erde zu holen.