Ein Youngster wurde gegen Real Madrid schmerzlich vermisst

Neben Kimmich und Süle ist vor allem Kingsley Coman (21) zu nennen, wenn es um Bayerns vielversprechendste Perspektivspieler geht. Der Franzose, in der Hinrunde der Beste auf den offensiven Außenbahnen, wurde wegen seines Syndesmoserisses vor allem in den Duellen mit Real schmerzlich vermisst. Coman macht bereits wieder Lauftraining. Sein Ziel: das Pokalfinale. Serge Gnabry (22) dagegen peilt den 8. Juli, den Trainingsstart der Bayern, als Rückkehr an. Die letzten Spiele mit Hoffenheim verpasst der Offensivspieler wegen eines Muskelbündelrisses. Coman und Gnabry – die Flügelzukunft der Bayern. Die vorgelegten Einjahres-Verträge der Altstars Franck Ribéry (35) und Arjen Robben (34) sind immer noch nicht unterschrieben.

Tolisso und Goretzka statt Vidal und Rudy?

Auch Corentin Tolisso (23), für den das erste Jahr in München ein Lehrjahr war, hat das Potenzial, ein Mittelfeld-Antreiber zu werden – womöglich an der Seite oder in Konkurrenz zu Nationalspieler Leon Goretzka (23), der von Schalke zu Bayern wechselt. Arturo Vidal und Sebastian Rudy könnten den Verein dagegen bei entsprechenden Angeboten verlassen.

Rückkehr in die Heimat: Bayern plant Trainingslager am Tegernsee

Neben der US-Reise (23.-30. Juli) wird Bayern ein Trainingslager in der Heimat abhalten. "Wir kehren in der Vorbereitung im August an den Tegernsee zurück", bestätigte Sportchef Hasan Salihamidzic der Sport Bild. Das Quartier wird wohl das "Seehotel Überfahrt" in Rottach-Egern. Dort war Uli Hoeneß zuletzt öfter zu Gast, um Vorgespräche über den Aufenthalt zu führen. Tegernsee? Zurück zu den Wurzeln! Wie einst "Quälix" Magath könnte der neue Trainer Niko Kovac sein Team auf den nahegelegenen Wallberg hetzen.