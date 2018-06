Romantisches Hochzeitsfoto Laura Prepon und Ben Foster haben geheiratet

"Frisch verheiratet!" - mit diesen Worten zu einem romantischen Hochzeitsfoto hat Schauspielerin Laura Prepon (38, "Orange Is the New Black") in den sozialen Netzwerken ihre Eheschließung mit Ben Foster (37, "Hell Or High Water") bestätigt. Auf dem Schwarz-Weiß-Bild ist das frisch verheiratete Paar Arm in Arm abgelichtet. Prepon trägt ein weißes Kleid mit zarten Trägern und hält einen riesigen Blumenstrauß vor ihrer Brust. Foster hat ein weißes Hemd, eine graue Weste und eine schwarze Krawatte an, plus hellem Hut auf dem Kopf. Beide strahlen um die Wette.