Romantischer Essay in der "Teen Vogue" Alyson Stoner: So verliebte sie sich in eine andere Frau

Mutige und romantische Worte des Disney-Stars Alyson Stoner (24, "What We Came Here For"). In einem Essay in dem Magazin "Teen Vogue" beschrieb die US-Schauspielerin und Sängerin nun, wie sie sich das erste Mal vom gleichen Geschlecht angezogen fühlte. Sie sei zwar nicht lesbisch, fühle sich also von Männern und Frauen gleichermaßen angezogen, habe sich aber vor einiger Zeit in eine Frau verliebt. Es sei ihre Trainerin in einer Tanz-Stunde gewesen, von der sie zunächst gleichzeitig "hypnotisiert und eingeschüchtert" war.