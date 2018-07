Romantische Zeremonie Hochzeit von Liz Kaeber: "Ich gebe uns ein Leben lang"

Bereits vor einigen Tagen hatte die 25-Jährige ihrem zukünftigen Ehemann via Instagram eine Liebeserklärung gemacht: "Am 13.11.2008 bist du das erste mal in mein Leben getreten und hast mir gezeigt was es heißt zu lieben, du warst meine erste große Liebe und wirst es bis zu meinem Lebensende immer bleiben", schrieb sie. Liz Kaeber war 2015 im "Bachelor"-Finale die Auserwählte von Oliver Sanne (31). Die Beziehung scheiterte jedoch bald. Anschließend fand Kaeber wieder mit ihrer Jugendliebe Nick Maerker zusammen.