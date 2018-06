Romantik-Trip mit Hailey Baldwin Das ist der Beweis: Justin Bieber ist wieder verliebt

Dass Justin Bieber (24, "Friends") und Hailey Baldwin (21) wieder zueinandergefunden haben, wird schon lange gemunkelt. Nun scheint es den Beweis zu geben. Das US-Promiportal "TMZ" veröffentlichte einen kurzen Clip, der die beiden Stars engumschlungen in New York City zeigt. In dem Video tauschen sie Küsse aus. Auf einem anderen Bild ist das Paar auf einer Parkbank zu sehen. Sie sitzt dabei auf seinem Schoß. Zuvor sollen Bieber und Baldwin auch schon gemeinsam in Miami gesichtet worden sein...