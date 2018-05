Erst vor wenigen Tagen hatten Jessica Kastrop und Roman Libbertz (41) ihre Beziehung publik gemacht, auch ihrer Familie hatte Kastrop den neuen Freund gerade erst vorgestellt, als der Heiratsantrag kam. Ihre Eltern seien erstaunt gewesen, dass alles so schnell gehe, hätten sich aber sehr gefreut "und uns gleich ihren Segen gegeben", so Kastrop in Bunte.