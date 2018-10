Nein, hier wird keine neue Folge des RTL Formats "Undercover Boss" gedreht: Es ist Ray-Kroc-Tag. Einmal im Jahr - am Geburtstag des McDonalds-Begründer Raymond Albert Kroc - arbeiten alle Verwaltungsmitarbeiter von McDonalds in den Restaurants mit. Ein Tag als Servicemitarbeiter, das sei eine besondere Erfahrung, findet Holger Beeck, der seit 2013 Chef von McDonalds Deutschland ist. "In den Gesprächen erfahre ich relativ schnell, was wir gut machen, und was wir nicht so gut machen". Die Vorschläge nehme er auf und prüfe sie auf Machbarkeit. Heute morgen sei beispielsweise eines von den neuen Terminals ausgefallen, an denen die Gäste selbst ihr Essen selbst bestellen können, erzählt er. Eine gute Gelegenheit selbst die Störungshotline zu testen.