Dagegen hatte Kohlschreiber (34) beim 3:6, 6:3, 3:6, 4:6 gegen den 13 Jahre jüngeren Coric nur phasenweise zu seinem Spiel gefunden. Der Augsburger Routinier scheiterte damit bei seinem 14. Start in Paris zum dritten Mal in Folge an seiner Auftakthürde. Gojowczyk, als Nummer 43 der Welt derzeit Deutschlands drittbester Tennisspieler, zahlte derweil den Preis für seine Finalteilnahme am Samstag beim ATP-Turnier in Genf.