Luzern - Die WM-Dritte Pamela Dutkiewicz kommt vor der Heim-EM der Leichtathleten in Berlin immer besser in Form. Die Wattenscheiderin steigerte sich beim Meeting in Luzern als Zweite im 100-m-Hürdensprint auf eine persönliche Saisonbestzeit von 12,67 Sekunden. Dies war zugleich der zweitschnellste Lauf ihrer Karriere.