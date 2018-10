Rockstars zähmt man nicht, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, Sat.1, Rockstars zähmt man nicht, Liebeskomödie

Seit Rockstar John Winter (Tom Beck) sein Leben komplett umgekrempelt hat und glücklich ist, schreibt er keine Hits mehr - sehr zum Leidwesen seines Managers Grobsch (Dirk Borchardt), der dadurch mächtig in der Klemme sitzt. Daher beauftragt er seine Assistentin Lou (Cristina do Rego), John wieder in die Spur zu bringen. Lou lässt sich allerhand einfallen und scheint auch Erfolg damit zu haben. Doch dann will John die Musik endgültig an den Nagel hängen.